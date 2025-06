"Israël nous protège du pire", plaide Bernard-Henri Lévy face aux critiques

Articles recommandés -

Dans un entretien accordé à i24NEWS lundi soir, le philosophe Bernard-Henri Lévy a livré dans le "Grand Oral" une défense passionnée d'Israël, balayant les critiques occidentales sur l'intervention militaire contre l'Iran et dénonçant avec virulence l'antisémitisme croissant de l'extrême-gauche française.

Une riposte légitime, non une guerre préventive

Face aux accusations de "guerre préventive", BHL rappelle avec force que le conflit avec l'Iran ne date pas du 13 juin. "La guerre avec l'Iran commence en avril 2024 avec l'opération 'Honnête Promesse', puis en septembre avec le tir de missiles le plus puissant de l'histoire contemporaine", martèle-t-il. Pour le philosophe, Israël agit dans le strict cadre du droit international : "Vous avez le droit de vous défendre et de prendre le temps pour ça. Si vous voulez prendre un an pour riposter, c'est le droit international".

L'auteur de "Solitude d'Israël" rejette également les déclarations d'Emmanuel Macron selon lesquelles "on ne fait pas tomber un régime avec des bombes". "Bien sûr qu'on fait parfois tomber un régime avec des bombes. L'Allemagne nazie est tombée sous les bombes, le Japon aussi", rétorque-t-il, avant d'ajouter avec provocation : "C'est un beau travail de mettre à genoux un régime dangereux pour la planète, assassin pour ses voisins et oppresseur pour son peuple".

Un remodelage géopolitique en cours

Bernard-Henri Lévy décrit une région en pleine mutation. "Décolonisation du Liban, décolonisation de la Syrie", énumère-t-il, saluant l'affaiblissement de l'influence iranienne. Il voit dans les accords d'Abraham un "chef-d'œuvre de géopolitique" qui pourrait s'élargir, transformant durablement le Moyen-Orient.

Le philosophe évoque également une reconnaissance discrète mais réelle du rôle d'Israël : "Si j'étais saoudien, je remercierais Israël d'avoir levé l'hypothèque des bombardements iraniens sur nos puits de pétrole". Il cite même les messages de "reconnaissance éperdue" qu'il reçoit de ses "camarades kurdes".

L'antisémitisme de La France Insoumise

Sur le terrain national, le philosophe affirme concernant Jean-Luc Mélenchon et son parti. "Que La France Insoumise soit devenue un parti antisémite, oui", assène-t-il sans détour. Il rappelle les propos du leader insoumis au lendemain du 7 octobre, qualifiant les manifestants juifs parisiens de "parti du génocide".

Cette dérive s'inscrit selon lui dans une tradition historique : "C'est avec la vieille tradition de l'antisémitisme ouvrier de l'époque de Jules Guesde que la gauche française renoue aujourd'hui". Une filiation qu'il juge "navrante" mais "incontestable".

La démocratie israélienne résiste

Interrogé sur l'avenir démocratique d'Israël, il se montre confiant. "Après 75 ans de guerre quasi-continue, Israël n'a jamais instauré l'état d'exception", souligne-t-il, contrairement à la France après trois ans de guerre d'Algérie ou aux États-Unis après le 11 septembre.

Malgré les menaces croissantes contre les juifs de France, le philosophe refuse tout défaitisme : "Je ne suis vraiment pas prêt de laisser la place à ces imbéciles que sont les antisémites d'aujourd'hui. La bataille n'est pas perdue".