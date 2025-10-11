Israël organise la "déportation" des membres de la flottille de Gaza, soutient Marine Tondelier

Invitée vendredi matin sur TF1, la secrétaire nationale d’Europe Écologie-Les Verts, Marine Tondelier, a provoqué un tollé en parlant de « déportation organisée par Israël » à propos des membres de la flottille pour Gaza interceptés en mer.

« Vous savez très bien ce que signifie ce mot », lui a lancé le présentateur, visiblement choqué. Mais Tondelier a persisté, invoquant un « terme juridique » figurant selon elle dans des « documents israéliens ». « C’est le mot utilisé par les autorités elles-mêmes », a-t-elle insisté, arguant d’un appui de « juristes et d’avocats ».

Ce que la dirigeante écologiste a omis de préciser, c’est que le terme « deportation » apparaît dans des documents rédigés en anglais, où sa traduction correcte en français est « expulsion » — et non « déportation ».

Face à cette justification, Bruce Toussaint a conclu l’échange en rappelant à l’antenne que « ce mot est absolument déplacé ».