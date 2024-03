"On croit Israël fort, mais il est à peine reconnu, tout juste toléré et donc incroyablement fragile" (BHL)

"Solitude d'Israël", paru chez Grasset, est un livre que Bernard-Henri Levy a fait le serment d'écrire aux survivants, aux famille d'otages. ''Je leur ai promis de raconter le 7 octobre, et d'en tirer les leçons".

La première d'entre elle est celle-ci: "Le sanctuaire, le refuge, le lieu où le peuple le plus persécuté du monde savait qu'il avait un recours, ce lieu-là a disparu, il a été violé, le sanctuaire n'existe plus pour les Juifs du monde."

Autre considération, le deux poids deux mesures dont a été victime Israël ces 30 dernières années : "Au nom de quelles considérations électoralistes, on interdit à Israël ce que la coalition internationale s’est autorisée à Mossoul ou en Afghanistan après le 11 septembre pour aller chercher Ben Laden. A l'époque, personne n'aurait songé à conclure un deal avec Al Qaida".

Or, pour le philosophe, si Israël perd cette guerre aujourd'hui, cela veut dire que le Hamas la gagne... "Il y a beaucoup d'irresponsabilité, de bêtise, beaucoup de confusion mentale autour de cette guerre". Mais la vérité, ajoute-t-il, est aussi "qu'un certain nombre de personnes dans le monde entier souhaitent la destruction de l'Etat d'Israël parce qu'ils n'avaient pas accepté sa naissance. Israël est à peine reconnu, tout juste toléré et donc incroyablement fragile. On le croit fort mais il porte en lui une vulnérabilité terrible."

La France aujourd'hui ? "Même si les institutions et les élites tiennent bon, les digues sont en train de lâcher. Une vague d’antisémitisme déferle sans tabous sur la France, portée par le guesdisme, vieille tradition antisémite de la classe ouvrière. Un antisémitisme autorisé...". Mais je crois aussi dans les imprévus de l'histoire, souligne le philosophe. Comme l'écrivait Lévinas, "l'histoire est imprévisible, et Israël peut aussi sortir grandie de cette effroyable histoire qui se déroule sous ses yeux. C'est mon souhait."