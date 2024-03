Israël souhaite inciter les médecins français à faire leur alyah

Après la conférence MEDEX pour les professionnels de la santé d'Amérique du Nord intéressés à immigrer en Israël qui s'est tenue aux États-Unis au début du mois, un salon similaire s'est tenu ce dimanche à Paris, avec la participation d'environ 400 médecins et dentistes venus de toute la France et même de Belgique.

Le salon s'est déroulé sous haute sécurité, la police locale ayant ordonné d'éviter toute publicité relative à l'événement sur les réseaux sociaux, par crainte de manifestations propalestiniennes. Les participants eux-mêmes n'ont reçu l'adresse du lieu de la conférence qu'environ deux jours auparavant.

Ce salon s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme national initié par le ministère de l'Immigration et de l'Intégration, le ministère de la Santé, l'organisation "Nefesh B'Nefesh" ainsi que l'Agence Juive, dans le but d'encourager l'alyah de médecins juifs du monde entier, et remédier ainsi à la grave pénurie de médecins en Israël.

Cet événement survient également dans le contexte particulier de la guerre qui a vu une très forte augmentation des candidats à l'immigration en France et dans d'autres pays. Le ministre de l'Immigration et de l'Intégration Ofir Sofer, présent à la conférence, a expliqué que l'objectif qu'il s'était fixé était d'amener environ 2 500 nouveaux médecins en Israël d'ici les cinq prochaines années. "C'est très excitant pour moi d'être ici et de voir le nombre de personnes désireuses de faire leur alyah", a déclaré le ministre. "Les événements sécuritaires en Israël génèrent de la solidarité, et l'augmentation de la demande d'immigration dans le pays fait partie des expressions de soutien à notre égard."

La conférence a réuni des représentants des hôpitaux et des établissements de santé d'Israël, des caisses d'assurance maladie, du Magen David Adom et de Tsahal. Les participants ont pu se renseigner sur le processus d'alyah et d'intégration professionnelle, et certains ont même reçu des offres d'emploi immédiat.

Zeev Gershinsky, vice-président de Nefesh B'Nefesh, s'est dit ému de la présence impressionnante des participants à la conférence : "Le fait que des médecins fassent la queue ici pour entamer un processus d'alyah est extraordinaire. La démarche n'est pas facile, d’autant plus pour des personnes qui ont déjà construit leur carrière en France. Elles méritent reconnaissance et admiration. Le processus entamé ici à Paris permettra de sauver des vies dans l’État d’Israël."