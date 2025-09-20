Jacques Attali : "Mettre uniquement le drapeau palestinien sur les frontons des mairies, c’est revendiquer l’anéantissement d’Israël"

Articles recommandés -

Le 22 septembre, certaines mairies françaises hisseront le drapeau palestinien sur leurs frontons, une initiative qui divise profondément la classe politique. Interrogé vendredi sur LCI, l’économiste et écrivain Jacques Attali a vivement réagi à cette démarche, qu’il juge problématique si elle n’est pas accompagnée du drapeau israélien.

« Mettre un drapeau palestinien seul, c'est revendiquer l'anéantissement de l'État d'Israël », a-t-il affirmé. Selon lui, afficher uniquement ce symbole pourrait être interprété comme un soutien à la disparition d’Israël, notamment à travers le slogan controversé From the river to the sea.

https://x.com/i/web/status/1969128919119880648 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Jacques Attali a rappelé que la solution à deux États reste la voie la plus raisonnable pour la paix : « Je suis favorable à ce qu'on mette les deux drapeaux, israélien et palestinien, cela montrerait que l’on soutient cette solution. » Plus largement, il a dénoncé la résurgence d’un antisémitisme profond dans la société française, réveillé par le conflit au Proche-Orient.

« Ce conflit a fait ressurgir l'antisémitisme, qu'il soit de gauche ou de droite », a-t-il déclaré, évoquant une « pourriture » qui s’exprime de plus en plus ouvertement, parfois au travers de lapsus ou de déclarations assumées. Pour Attali, les élus doivent être conscients de la portée symbolique de leurs gestes. « Afficher uniquement un drapeau palestinien, c’est envoyer un signal dangereux. Deux drapeaux, au contraire, seraient un message de paix et d’équilibre », a-t-il conclu.