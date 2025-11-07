"Je ne condamne pas ce qu’il s’est passé à la Philharmonie de Paris" (Manon Aubry)

Invitée ce vendredi matin sur CNews dans La Grande Interview, l’eurodéputée La France insoumise (LFI) Manon Aubry a refusé de condamner l’action de militants propalestiniens ayant interrompu la veille le concert d’un orchestre israélien à la Philharmonie de Paris. Interpellée sur le sujet, elle a déclaré : « Non, je ne le condamne pas », provoquant la stupeur de Romain Desarbres.

Pour justifier sa position, Manon Aubry a comparé la situation à celle de la Russie, exclue de l’Eurovision après l’invasion de l’Ukraine. « Tout le monde a trouvé cela normal. La Russie commet des crimes de guerre, Israël aussi. La différence, c’est qu’Israël a été attaqué le 7 octobre, mais cela ne justifie pas les massacres qui ont suivi », a-t-elle affirmé.

L’eurodéputée a ajouté que « le meilleur moyen d’éviter ce type d’incidents » serait que « le gouvernement israélien cesse de massacrer tout un peuple ». Elle a par ailleurs dénoncé les « 60 000 civils tués » à Gaza et le non-respect du cessez-le-feu, tout en accusant Israël de "priver la population palestinienne d’aide humanitaire".