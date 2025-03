"Je sens qu'il y a un danger autour de mon père" : Arno Klarsfeld alerte sur les menaces visant Serge Klarsfeld

Dans un contexte politique français de plus en plus polarisé, Arno Klarsfeld a lancé ce samedi matin sur CNews un cri d'alarme concernant la sécurité de son père, Serge Klarsfeld, figure emblématique de la traque des nazis et de la mémoire de la Shoah. "Je sens qu'il y a un danger autour de mon père", a-t-il déclaré, pointant du doigt un flux d'attaques "venant essentiellement de l'extrême gauche".

À l'origine de cette inquiétude : une tribune publiée vendredi dans Le Figaro par Serge Klarsfeld, 90 ans, dans laquelle l'historien et avocat livre une analyse des évolutions politiques au sein de la communauté juive française. Il y affirme notamment que "le RN s'est transformé en un parti pro-juif et pro-israélien" et que "l'extrême gauche est complice de l'islamisme". "Aujourd'hui, d'un côté, le Crif est réticent à respectabiliser le RN dont il condamne les origines et dont il suspecte la sincérité. De l'autre côté, une partie importante de la population juive se rend compte que l'extrême gauche est complice de l'islamisme et que le RN s'est transformé en un parti pro-juif et pro-israélien", écrit Serge Klarsfeld dans cette tribune. Il y évoque également "une nouvelle division" qui serait "en train de s'opérer", illustrée selon lui par "la réprobation du Crif et de personnalités juives à l'encontre de l'invitation du gouvernement israélien au président du RN à se rendre en Israël". Une position qui a déclenché une vague de critiques.

"La famille ayant subi le plus d'attentats en France"

Dans sa prise de parole, Arno Klarsfeld rappelle le lourd tribut déjà payé par sa famille : "Nous sommes sans doute la famille ayant subi le plus d'attentats en France, colis piégé, bombe à retardement dans voiture, etc." Avec une amère ironie, il souligne l'évolution des menaces : "À l'époque, c'était l'extrême droite néo-nazie, aujourd'hui les menaces viennent de l'extrême gauche et des islamistes." Le fils du célèbre "chasseur de nazis" n'a pas manqué d'évoquer également "les menaces régulières des islamistes" visant son père pour "son soutien à Israël", ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à l'inquiétude qui plane autour de Serge Klarsfeld.

Un appel aux autorités

Face à cette situation, Arno Klarsfeld a lancé un appel direct au ministère de l'Intérieur : "J'espère que les autorités feront tout pour assurer sa sécurité", implorant "que le ministère de l'Intérieur fasse le nécessaire pour un homme de 90 ans qui a tant fait pour la France."

Cette situation illustre de manière particulièrement dramatique les fractures qui traversent aujourd'hui la société française, où les positionnements sur le conflit israélo-palestinien et l'évolution du paysage politique national créent des lignes de tension inédites, y compris au sein de la communauté juive.

Une parole qui dérange

Dans sa tribune, Serge Klarsfeld se présente comme un précurseur incompris : "Je n'ai été coupable depuis Perpignan en 2022 que d'avoir dit la vérité un peu en avance comme d'habitude." Il y invite le Crif à "prendre acte de la situation" et à éviter "la division entre les organisations qui le constituent et l'ensemble de la population juive."

Ces propos s'inscrivent dans un débat plus large sur l'évolution du Rassemblement National sous la direction de Marine Le Pen et Jordan Bardella, et sur la position qu'il convient d'adopter face à cette transformation revendiquée. Un débat qui, comme le démontre l'inquiétude d'Arno Klarsfeld pour son père, peut avoir des conséquences bien au-delà du simple champ politique. Pour l'heure, ni le ministère de l'Intérieur ni le Crif n'ont réagi publiquement à l'appel d'Arno Klarsfeld.