"Je soutiens la décision d’Emmanuel Macron de reconnaître l’État de Palestine" (Alain Finkielkraut)

Alain Finkielkraut a exprimé dimanche soir sur LCI son soutien à Emmanuel Macron après l’annonce de la volonté du président français de reconnaître un État palestinien à l’ONU. L’académicien et philosophe a justifié sa position par la situation particulièrement tendue en Judée-Samarie où la "colonisation israélienne ne cesse", selon lui, de s’"intensifier".

« Je soutiens la décision d’Emmanuel Macron de reconnaître l’État de Palestine, notamment à cause de ce qui se passe en Cisjordanie, » a-t-il déclaré. Il a rappelé que le gouvernement israélien avait brandi la menace d’une annexion en réponse à une telle reconnaissance, un scénario qu’il juge "dangereux".

Pour Finkielkraut, la solution réside dans une séparation claire et définitive entre les deux peuples. « Ce serait une catastrophe pour les deux peuples. Il faut libérer les Israéliens des Palestiniens et donner un espace aux Palestiniens, » a-t-il insisté.

Cette prise de position intervient alors que le débat sur la reconnaissance d’un État palestinien suscite de vives tensions, en France comme à l’international. À quelques jours du discours d’Emmanuel Macron prévu à l’Assemblée générale de l’ONU, ces déclarations viennent nourrir un débat sensible, marqué par les divisions politiques et les enjeux diplomatiques.