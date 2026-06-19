Jean-Luc Mélenchon accuse le CRIF d’influencer l’État après l’interdiction de sa Fête de la Musique

Jean-Luc Mélenchon a livré une charge virulente contre le CRIF et les autorités françaises à la suite de l’interdiction de la Fête de la Musique organisée par La France insoumise à Paris.

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Lors d’une prise de parole devant ses militants, le leader insoumis a dénoncé une décision qu’il juge injustifiée et politiquement motivée. Selon lui, son mouvement avait engagé les démarches nécessaires plusieurs mois à l’avance et sollicité à plusieurs reprises un échange avec la préfecture de police afin d’organiser l’événement dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Mélenchon estime que l’interdiction est intervenue après les critiques formulées par plusieurs responsables politiques et associatifs. Il a notamment ciblé Yonathan Arfi, président du CRIF, qu’il accuse d’exercer une influence excessive sur les décideurs publics.

Dans un discours ponctué d’ironie et d’attaques frontales, le fondateur de La France insoumise a affirmé que les ministres étaient « aux ordres » du CRIF, qualifiant l’organisation de « machin d’extrême droite ». Il a également mis en cause le maire du centre de Paris, Ariel Weil, ainsi que le préfet de police, accusés d’avoir cédé à des pressions extérieures.

Le triple candidat à l’élection présidentielle a dénoncé ce qu’il considère comme une atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de réunion. Il a rappelé que son mouvement avait déjà organisé plusieurs rassemblements place de la République sans incident majeur.

Ces déclarations risquent de raviver les tensions entre La France insoumise et les organisations représentatives de la communauté juive française, alors que les débats autour de l’antisémitisme, du conflit au Moyen-Orient et de la liberté d’expression occupent une place centrale dans la vie politique française.