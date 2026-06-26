Jean-Luc Mélenchon doute que les attaques du 7 octobre aient été des actes terroristes

Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a suscité une nouvelle polémique en remettant en question la qualification des attaques du 7 octobre 2023 comme actes terroristes. Présent devant le tribunal pour soutenir Anasse Kazib, poursuivi pour apologie du terrorisme après avoir salué les attaques du Hamas, le dirigeant insoumis a défendu la position de son mouvement sur ce sujet.

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"Il est assez stupide de croire qu'il y aurait parmi nous des gens qui se réjouiraient du terrorisme", a déclaré Jean-Luc Mélenchon, avant d'ajouter : "À supposer que les actes dont on parle soient bien du terrorisme. Car la question de la forme de la résistance que l'on oppose à une oppression est une affaire qui se discute."

Le leader de LFI a expliqué que son mouvement avait toujours refusé d'adopter les qualifications qui lui étaient proposées lors des interviews ou des débats publics. "Nous avons toujours refusé de suivre les caractérisations qui nous étaient suggérées lorsque nous étions interrogés, par respect pour cette possibilité que le droit ouvre", a-t-il affirmé, précisant que cette position "n'a jamais voulu dire que nous approuvions telle ou telle méthode de combat".

Ces déclarations interviennent alors qu'Anasse Kazib est poursuivi par la justice pour apologie du terrorisme en raison de propos tenus après les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui ont fait près de 1 200 morts, principalement des civils, et conduit à l'enlèvement de 251 personnes.