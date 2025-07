Jean-Michel Blanquer relance le débat sur l’islamo-gauchisme et appelle à des mesures contre le régime algérien

Articles recommandés -

Sur le plateau de Points de Vue (Le Figaro TV), Jean-Michel Blanquer est revenu avec force sur la question controversée de l’islamo-gauchisme à l’université, dénonçant ceux qui en nient l’existence. Pour l’ancien ministre de l’Éducation nationale, affirmer que ce phénomène n’existe pas revient à "dire que la Terre n’est pas ronde". Il déplore que le terme soit rejeté sous prétexte qu’il n’a pas de définition académique précise, et insiste sur la réalité des convergences idéologiques entre certains militants islamistes et des franges de l’extrême gauche.

S’il assure ne pas vouloir créer de polémique inutile, Jean-Michel Blanquer répond de manière directe aux propos de Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur, qui avait minimisé l’existence du phénomène. Blanquer affirme qu’au-delà des mots, c’est la "chose" qui importe : un enracinement idéologique, parfois violent, comme l’a illustré selon lui l’agression subie par Fabrice Balanche, maître de conférences à Lyon II, accusé de "sionisme" et de "racisme" par des étudiants en plein cours.

Aujourd’hui président du "Laboratoire de la République", un think tank républicain, Blanquer s’engage aussi pour la cause de l’écrivain algérien Boualem Sansal, toujours détenu à Alger. En janvier, il avait co-signé une lettre ouverte avec 30 écrivains sud-américains appelant à une mobilisation internationale en faveur de l’auteur de "2084". Face à l’inaction, Blanquer évoque désormais des leviers concrets, comme une remise en cause des accords entre l’Union européenne et l’Algérie, ou encore des restrictions sur les visas et les avoirs des proches du régime algérien en France.

Enfin, en vue de la présidentielle de 2027, Jean-Michel Blanquer entend peser dans le débat public. Il prévoit, lors de l’université d’été de son laboratoire, d’organiser des confrontations d’idées "hors extrêmes", dans le but de refonder un projet républicain et de recentrer le débat politique autour des valeurs de la République.