Jean-Noël Barrot au Liban ce jeudi pour afficher le "soutien et la solidarité" de la France

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est attendu ce jeudi au Liban, dans un contexte de guerre entre Israël et le Hezbollah qui plonge le pays dans une grave crise humanitaire et sécuritaire. Paris présente ce déplacement comme un geste de "soutien et de solidarité" envers la population libanaise, entraînée malgré elle dans un conflit régional qui s’intensifie.

Au cours de sa visite, le chef de la diplomatie française doit rencontrer les principales figures de l’État libanais, dont le président Joseph Aoun, le Premier ministre Nawaf Salam et le président du Parlement Nabih Berri. Ces échanges porteront notamment sur la situation sécuritaire et les perspectives de désescalade. Ce déplacement intervient après des consultations menées par Jean-Noël Barrot avec ses homologues israélien Gideon Sa'ar et américain Marco Rubio, ainsi qu’après une série d’entretiens téléphoniques du président Emmanuel Macron avec les dirigeants libanais.

Le chef de l’État français a récemment appelé à l’ouverture de discussions directes entre Israël et l’exécutif libanais, se disant prêt à accueillir ces échanges à Paris afin d’éviter un effondrement du Liban. Sur le terrain, la situation reste extrêmement tendue : depuis le 2 mars, les terroristes du Hezbollah ont lancé des roquettes contre Israël, entraînant une riposte militaire israélienne d’ampleur, marquée par des frappes aériennes et des opérations terrestres dans le sud du Liban.

Selon les autorités libanaises, les combats ont fait au moins 968 morts et provoqué le déplacement de plus d’un million de personnes, sans distinction entre civils et terroristes dans les bilans fournis. Face à cette crise, la France a déjà acheminé 60 tonnes d’aide humanitaire et devrait annoncer un nouveau soutien lors de cette visite, confirmant son engagement à accompagner le Liban dans cette période critique.