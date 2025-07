Jean-Noël Barrot défend la reconnaissance palestinienne face aux critiques américaines

Articles recommandés -

Dans une interview accordée à CBS News ce dimanche, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a défendu avec fermeté la décision d'Emmanuel Macron de reconnaître l'État palestinien, malgré les vives critiques de Washington qui qualifie cette initiative de "gifle aux victimes du 7 octobre".

Face aux accusations du secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui dénonce une décision "irresponsable" servant "la propagande du Hamas", Barrot a riposté en justifiant cette reconnaissance comme "absolument nécessaire pour relancer un processus politique". Le chef de la diplomatie française insiste : la solution à deux États est "plus menacée qu'elle ne l'a jamais été" et nécessite une action urgente.

Gaza au bord de la "catastrophe totale"

Barrot a poursuivi sur la situation humanitaire à Gaza, décrivant un territoire "au bord d'une catastrophe totale". Il a révélé que 52 tonnes d'aide humanitaire française restent bloquées à El-Arish en Égypte, à quelques kilomètres de Gaza, illustrant l'ampleur du défi logistique.

Le ministre a durci le ton contre Israël, exigeant l'arrêt des opérations de la Fondation humanitaire de Gaza qui a causé "un bain de sang dans les files de distribution d'aide". Il réclame également le paiement par Israël des 2 milliards d'euros dus à l'Autorité palestinienne et l'arrêt du projet de "colonisation E1 de 3400 logements" qui risque de "diviser la Cisjordanie en deux".

Un sommet à New York pour relancer la paix

Jean-Noël Barrot se rendra cette semaine à New York pour co-présider avec l'Arabie saoudite un sommet sur la solution à deux États. Il revendique des "engagements historiques significatifs" de tous les acteurs, y compris du président de l'Autorité palestinienne et des pays arabes, en faveur de garanties de sécurité pour Israël.

Le ministre français présente cette initiative comme complémentaire aux efforts américains, préparant le terrain pour de futurs "Accords d'Abraham" sous direction américaine. Mais il avertit : "L'inaction n'est pas une option" en attendant que Washington agisse.

L'incident de Valence sous enquête

Interrogé sur l'expulsion de jeunes juifs français d'un vol en Espagne, Barrot a confirmé avoir contacté personnellement la PDG de la compagnie aérienne. Il suit de près les investigations en cours, évitant de qualifier prématurément l'incident d'antisémite malgré les accusations israéliennes.

Ultimatum à l'Iran

Sur le dossier iranien, Barrot a lancé un ultimatum clair : sans accord "robuste, durable et vérifiable" d'ici fin août, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni réappliqueront les embargos globaux levés en 2015. Il exige un accord "plus global" couvrant non seulement le nucléaire, mais aussi les missiles balistiques et les activités de déstabilisation régionale de l'Iran.