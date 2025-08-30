Jean-Noël Barrot dénonce le refus américain de visas aux responsables palestiniens

Articles recommandés -

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a vivement critiqué samedi la décision des États-Unis de refuser l’octroi de visas à des responsables de l’Autorité palestinienne, dont le président Mahmoud Abbas, en vue de la prochaine Assemblée générale de l’ONU.

Depuis Copenhague, où se tient une réunion des ministres européens des Affaires étrangères, M. Barrot a rappelé le rôle fondamental du siège new-yorkais des Nations unies : « Le siège des Nations Unies est un lieu de neutralité. C’est un sanctuaire, au service de la paix. Une Assemblée générale ne saurait souffrir d’aucune restriction d’accès », a-t-il insisté.

Vendredi, Washington avait annoncé que les Palestiniens seraient privés de visas pour participer au grand rendez-vous diplomatique de septembre, invoquant des manquements aux engagements de paix pris par l’OLP et l’Autorité palestinienne. Cette décision, une première à l’égard d’une délégation étrangère, intervient alors que plusieurs alliés des États-Unis, dont la France, prévoient de plaider pour la reconnaissance d’un État palestinien lors de cette même session. Avec cette prise de position, la France entend rappeler son attachement au multilatéralisme et à l’universalité des Nations unies, principes au cœur de son action diplomatique.