Jean-Noël Barrot entame une tournée stratégique au Proche et au Moyen-Orient

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, débute jeudi une tournée régionale au Proche et au Moyen-Orient, dans un contexte de fortes tensions sécuritaires et géopolitiques. Ce déplacement intervient alors que Paris revoit sa stratégie de lutte antijihadiste et s’inquiète d’un possible embrasement régional lié aux tensions croissantes entre les États-Unis et l’Iran.

Selon le Quai d’Orsay, Jean-Noël Barrot est attendu jeudi matin en Syrie, avant de se rendre dans l’après-midi en Irak. Il poursuivra ensuite sa tournée au Liban, où il séjournera vendredi après-midi et samedi. Cette séquence diplomatique répond à "la conjonction de deux crises", a expliqué une source diplomatique française.

La première concerne la situation récente dans le nord-est de la Syrie, marquée par des affrontements entre les autorités de Damas et les Forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes. La seconde tient à la menace persistante d’une escalade militaire entre Washington et Téhéran, aux conséquences potentiellement déstabilisatrices pour l’ensemble de la région.

En Irak comme au Liban, le chef de la diplomatie française entend adresser un message de "réassurance" à des pays fragilisés par la présence sur leur territoire de groupes alliés à l’Iran, notamment des milices chiites et le Hezbollah. Ces États, selon Paris, pourraient être entraînés malgré eux dans une spirale d’escalade régionale. Le Liban en a déjà fait l’expérience en 2024, tandis que l’Irak est jusqu’à présent parvenu à éviter un tel scénario.

La France souhaite ainsi engager un dialogue approfondi avec les dirigeants irakiens et libanais sur les risques liés à la crise autour de l’Iran et sur les moyens de préserver la stabilité régionale, dans une période jugée particulièrement sensible par les diplomaties occidentales.