Jean-Noël Barrot : "La France condamne sans aucune réserve les propos de Madame Albanese"

La France a condamné ce mercredi « sans aucune réserve » les déclarations de Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens, après avoir tenu des propos « outranciers et coupables » visant non pas la politique du gouvernement israélien, « qu’il est permis de critiquer », mais « Israël en tant que peuple et en tant que nation ».

Lors d’une intervention à l’Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a estimé que ces déclarations étaient « absolument inacceptables ». Il a souligné qu’elles ont été prononcées en présence d’un représentant du Hamas et d’un représentant du gouvernement iranien, dans un contexte marqué par la poursuite des violences au Proche-Orient.

Le chef de la diplomatie française a également dénoncé « une longue liste de prises de position scandaleuses », évoquant notamment des propos qui auraient minimisé ou justifié le 7 octobre, qualifié de « pire massacre antisémite depuis la Shoah », ainsi que des références au « lobby juif » ou des comparaisons entre Israël et le Troisième Reich.

Selon Jean-Noël Barrot, Francesca Albanese ne saurait se prévaloir du statut d’« experte indépendante » des Nations unies. « Elle n’est ni experte ni indépendante, c’est une militante politique qui agite des discours de haine », a-t-il affirmé, estimant que ses prises de position desservent la cause palestinienne qu’elle prétend défendre.

Paris demandera officiellement sa démission lors de la prochaine session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, le 23 février. La France entend porter cette position « avec fermeté », réaffirmant sa distinction entre la critique légitime d’un gouvernement et toute remise en cause d’un peuple ou d’une nation.