Jean-Noël Barrot : "Les otages doivent être libérés sans conditions, le Hamas désarmé"

Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a vivement réagi samedi à la diffusion récente de vidéos montrant des otages israéliens en captivité dans la bande de Gaza. Dans un message publié en français et en hébreu sur le réseau X, il a qualifié les images de "révoltantes" et "insoutenables".

"Des images abjectes, insoutenables, des otages israéliens détenus depuis 666 jours à Gaza par le Hamas. Ils doivent être libérés sans conditions. Le Hamas doit être désarmé et exclu du pouvoir à Gaza", a déclaré le chef de la diplomatie française. Dans le même message, il a appelé à un acheminement massif d’aide humanitaire à destination de la population civile gazaouie.

Cette déclaration intervient après la publication, vendredi, d’une vidéo par le Hamas montrant l’otage israélien Evyatar David, visiblement affaibli, dans un tunnel étroit. La veille, le Jihad islamique avait diffusé une autre séquence filmée de l’otage Rom Braslavski, également détenu depuis l’attaque du 7 octobre 2023.

Les propos de Jean-Noël Barrot interviennent dans un climat diplomatique tendu entre Paris et Jérusalem. L’annonce par Emmanuel Macron, en début de semaine, de la reconnaissance prochaine d’un État palestinien a suscité une vive réaction du gouvernement israélien.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a fermement dénoncé cette initiative, estimant qu’elle reviendrait à "récompenser le terrorisme" peu après le massacre du 7 octobre. "Un État palestinien dans les conditions actuelles deviendrait un tremplin pour anéantir Israël, non pour vivre à ses côtés", a-t-il affirmé.

Par ailleurs, Emmanuel Macron a à plusieurs reprises critiqué la conduite d’Israël dans la guerre à Gaza, appelant notamment à un embargo sur les livraisons d’armes vers Israël. En mai dernier, il avait jugé "honteuse" la gestion israélienne de l’aide humanitaire à Gaza et envisagé de réexaminer les accords de coopération entre l’Union européenne et Israël.

En réponse, le bureau de Netanyahou a accusé le président français de "répéter la propagande du Hamas" et de "se ranger une fois de plus du côté d’une organisation terroriste islamiste meurtrière". "Israël ne capitulera pas", a conclu le communiqué.