Jean-Noël Barrot qualifie la flottille Handala pour Gaza d'"irresponsable"

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a qualifié, lundi, d’« irresponsable » l’expédition de la flottille Handala, affrétée par le mouvement Flottille de la Liberté, transportant 18 militants, dont les députées LFI Emma Fourreau et Gabrielle Cathala, et trois journalistes vers Gaza. Partie de Syracuse le 13 juillet, après une escale à Gallipoli, la flottille vise à « briser le blocus humanitaire » israélien, selon Cathala. Barrot a averti sur X que « se rendre à Gaza est dangereux et ne résout pas la crise humanitaire », ajoutant que ses équipes assureront leur mission consulaire face à cette initiative.

Chargé d’aide symbolique, le Handala suit le voilier Madleen, arraisonné par Israël en juin avec Greta Thunberg et Rima Hassan à bord. L’équipage, incluant six Français, quatre Américains et d’autres nationalités, risque une interception similaire.