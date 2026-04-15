Jean-Noël Barrot tacle l’ambassadeur israélien à Washington

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a réagi aux propos de l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, révélant des tensions croissantes entre Paris et certaines voix diplomatiques israéliennes sur la gestion du dossier libanais.

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À l’origine de la polémique, une déclaration de Yechiel Leiter : « Nous aimerions garder les Français aussi loin que possible de pratiquement tout, mais surtout lorsqu'il s'agit de négociations de paix ». Une sortie visant directement le rôle de la France dans les discussions en cours autour du Liban.

Selon des propos rapportés par Le Parisien, Jean-Noël Barrot a répondu sur un ton mêlant ironie et fermeté. Il a ainsi qualifié le diplomate d’« homme qui apparemment est très diplomate, très fin et très subtil », avant de suggérer qu’il serait préférable pour lui de rester « le plus éloigné que possible » des médias.

Au-delà de l’échange verbal, cet épisode met en lumière un désaccord plus profond sur le rôle de la France au Moyen-Orient. Historiquement influente au Liban, ancienne puissance mandataire, Paris cherche à conserver un rôle dans les efforts de stabilisation et de reconstruction du pays, fragilisé par les crises politiques et sécuritaires.

Mais cette ambition se heurte désormais à une recomposition des équilibres diplomatiques, dominés par les États-Unis et leurs alliés régionaux, qui privilégient des canaux de négociation plus restreints. Les critiques israéliennes traduisent ainsi une volonté de marginaliser l’influence française, jugée peu alignée sur certaines positions stratégiques.

En dénonçant implicitement une telle approche, Jean-Noël Barrot a également averti que réduire le nombre d’acteurs impliqués pourrait fragiliser les efforts de reconstruction du Liban. « Il est apparemment déterminé à réduire au maximum le nombre de pays partenaires dont le Liban aura besoin pour se redresser », a-t-il souligné.