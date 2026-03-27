Jean-Yves Le Drian : "la réaction israélienne au Liban est disproportionnée"

Invité sur BFMTV et RMC, l’ancien ministre français des Armées Jean-Yves Le Drian a estimé que la réaction d’Israël au Liban était "disproportionnée", appelant à éviter un engrenage susceptible d’aggraver durablement la situation régionale. Selon lui, une intervention trop massive pourrait produire l’effet inverse de celui recherché, en renforçant les dynamiques ayant conduit à l’émergence du Hezbollah.

"Il ne faudrait pas recommencer ce cycle", a-t-il averti, rappelant que l’occupation israélienne du Sud-Liban entre 1982 et 2000 avait contribué à la montée en puissance du groupe terroriste chiite. "L’intervention israélienne pourrait être contre-productive", a-t-il ajouté, soulignant le risque de voir se reproduire les mêmes mécanismes de radicalisation.

Dans ce contexte, Jean-Yves Le Drian a insisté sur la nécessité d’ouvrir des négociations entre Israël et le Liban, un processus que la France tente de faciliter. Il a mis en avant le rôle central de Paris dans la médiation, évoquant des initiatives visant à rapprocher les parties et à soutenir les forces armées libanaises, condition essentielle selon lui pour permettre à l’État libanais de désarmer le Hezbollah.

L’ancien ministre a également souligné l’évolution politique à Beyrouth, évoquant un gouvernement "courageux" désireux de réaffirmer son autorité face aux milices. Il a toutefois pointé la responsabilité du Hezbollah dans l’escalade actuelle, tout en insistant sur la nécessité d’éviter une réponse militaire qui fragiliserait davantage le pays.

Enfin, Jean-Yves Le Drian a estimé que les États-Unis pourraient chercher une issue à la crise, malgré des objectifs israéliens plus ambitieux. "Le président Donald Trump veut sortir de la crise", a-t-il affirmé, tout en mettant en garde contre "un potentiel d’aggravation considérable" en cas d’escalade, notamment si une intervention terrestre américaine ou des frappes contre les infrastructures énergétiques venaient à être mises à exécution.