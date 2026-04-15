Jérôme Guedj : "je ne veux pas que le mot 'sioniste' devienne un gros mot ! Je suis un sioniste pro-palestinien"

Le député socialiste de l’Essonne Jérôme Guedj a défendu une position nuancée sur le conflit israélo-palestinien lors d’un entretien sur Sud Radio, se présentant à la fois comme un opposant au gouvernement de Benjamin Netanyahou et un soutien à l’existence d’Israël. « Je suis un adversaire du gouvernement Netanyahou », a-t-il affirmé, tout en ajoutant : « J’apporte mon soutien à la sécurité et à l’existence de l’État d’Israël comme j’apporte mon soutien à la reconnaissance d’un État palestinien ». Il revendique ainsi une ligne « deux États », qu’il résume par cette formule : « Je suis un sioniste pro-palestinien ».

Refusant la stigmatisation du terme, Jérôme Guedj insiste : « Je ne veux pas que le mot “sioniste” devienne un gros mot ou quelque chose d’insultant ». Il dénonce une évolution du débat public où, selon lui, « il y a une banalisation » de ce mot, parfois accompagnée de propos plus graves. Revenant sur des expériences personnelles, il évoque des manifestations où il a été pris à partie : « On m’a dit “dégage le sioniste !” », ajoutant avoir même entendu : « on n’a pas besoin de juifs avec nous ». « Ça pue », tranche-t-il, estimant que « derrière des attaques antisionistes, pas toutes, il y a des relents antisémites ».

Le député critique également certaines dérives au sein de la gauche. « Le conflit israélo-palestinien ne peut pas servir de prétexte », affirme-t-il, regrettant « une hésitation » persistante depuis deux ans. Il accuse en particulier Jean-Luc Mélenchon d’avoir « fait le choix de faire de ce sujet un sujet clivant et de mobilisation électorale », dénonçant « une forme d’instrumentalisation qui n’est pas à la hauteur de l’enjeu ».

Tout en réaffirmant son opposition à certaines politiques israéliennes, notamment « la colonisation » et « la dérive illibérale » du gouvernement, Jérôme Guedj appelle à une position équilibrée : « On peut et on doit soutenir la cause palestinienne » mais « on n’est pas obligé de le faire en disant que le Hamas est un mouvement de résistance légitime ». « Mettons de la nuance, mettons de l’intelligence », conclut-il, plaidant pour un débat fidèle au droit international et à la tradition de la gauche.