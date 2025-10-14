Jordan Bardella : "Bruno Retailleau a expulsé plus de gens de LR que de migrants clandestins"

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a dénoncé mardi matin un « gouvernement des Républicains qui ne voulaient pas gouverner », en référence à l’entrée de plusieurs membres de LR au sein du nouvel exécutif. Dans un ton mordant, il a accusé le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, d’avoir « expulsé plus de gens de LR que de migrants clandestins depuis qu’il est ministre ».

Pour Bardella, cette recomposition politique illustre une crise de crédibilité généralisée : « Ceux qui dirigent notre pays depuis sept ans, LR compris, n’ont plus aucune légitimité », a-t-il affirmé, en dénonçant une classe politique préoccupée par « la défense de ses fauteuils » plutôt que par les difficultés quotidiennes des Français.

Le chef du RN a rappelé que son parti avait été le premier à déposer une motion de censure, qu’il présente comme un acte de cohérence politique. Il a également ironisé sur le revirement du gouvernement à propos de la réforme des retraites : « Ce texte, présenté comme vital il y a quelques mois, devient soudainement secondaire quand il s’agit de sauver sa place. »

Selon lui, les Français « subissent l’insécurité et une politique migratoire hors de contrôle » pendant que les responsables politiques « refusent de rendre la parole au peuple ».