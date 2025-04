Joseph Macé-Scaron sur i24NEWS : "La Jordanie est déjà l'État palestinien"

Dans une intervention dans le Grand Oral sur i24NEWS, Joseph Macé-Scaron, journaliste et essayiste français de renom, a exposé une vision de la situation au Proche-Orient, remettant fondamentalement en question l'approche diplomatique française et la nécessité même de créer un État palestinien.

Une révélation diplomatique prémonitoire

Macé-Scaron a commencé son intervention par une anecdote révélatrice. Quelques semaines avant les attaques du 7 octobre, lors d'un déjeuner avec un ambassadeur français, ce dernier lui avait confié que la France s'apprêtait à reconnaître l'État palestinien. "Comment ?" s'était alors étonné le journaliste. La réponse de son interlocuteur diplomatique : "Il y a une sorte de pression de tout le monde [...] les autres le font, nous, qu'attendons-nous pour le faire ?" Cette confidence illustre, selon Macé-Scaron, la déconnexion entre certaines initiatives diplomatiques françaises et les réalités du terrain. Une posture qu'il qualifie d'autant plus problématique après les événements tragiques du 7 octobre, qui ont rendu "totalement impossible" ce type de schéma diplomatique.

"La Jordanie est l'État palestinien"

La position défendue par l'essayiste sur le plateau d'i24NEWS concerne sa vision de la solution à deux États : "J'ai l'impression qu'il existe déjà un État palestinien, et il s'appelle la Jordanie." Cette affirmation, Macé-Scaron la justifie par ses nombreux voyages dans le royaume hachémite : "Je me suis rendu plusieurs fois en Jordanie [...] et ce qui m'a frappé, c'est que j'avais l'impression que j'étais dans un État palestinien." Il précise sa pensée : "Bien sûr, il y avait le monarque hachémite, bien sûr [...] mais le peuple là-bas, les personnes, les conversations que vous pouvez avoir... objectivement, vous êtes en Palestine." Cette position, qu'il reconnaît minoritaire parmi les analystes français, constitue pourtant selon lui une évidence que ses détracteurs pourraient constater par eux-mêmes : "Je les invite vraiment quand même à aller en Jordanie."

Un scepticisme de longue date

L'analyse de Macé-Scaron ne résulte pas des événements récents. Même à l'époque des accords d'Oslo, quand une vague d'espoir traversait la région, le journaliste confie qu'il était "déjà dubitatif" sur la viabilité d'un État palestinien distinct. Il dresse un portrait contrasté de la Jordanie, qu'il compare au "bouillon des sorcières de Macbeth", évoquant la présence dans les kiosques d'Amman de littérature antisémite comme "le Protocole des Sages de Sion" et "Mein Kampf", qu'on ne trouvait pas, selon lui, "en Syrie ni ailleurs" à l'époque de ses visites. Pour illustrer cette vision, il fait référence à un récent attentat en Jordanie, attribué au Hamas : "Ma première réaction, c'était : tiens, des Palestiniens s'attaquent à un État palestinien."

Une critique implicite de la diplomatie française

À travers son intervention, Macé-Scaron adresse une critique à peine voilée aux initiatives diplomatiques françaises actuelles, notamment le projet d'un sommet pour la paix évoqué par Emmanuel Macron pour juin prochain. Ce sommet, selon les informations mentionnées pendant l'émission, inclurait une reconnaissance de la Palestine par la France en échange d'une reconnaissance d'Israël par les pays arabes. Pour l'essayiste, ce type d'initiative repose sur des prémisses erronées et une méconnaissance des réalités régionales. Sans le dire explicitement, il suggère que la France poursuit une chimère diplomatique en ignorant que la solution qu'elle recherche existe peut-être déjà sous une autre forme.