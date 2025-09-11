Julien Odoul demande des sanctions contre la judoka française ayant refusé de serrer la main d’une adversaire israélienne

Articles recommandés -

Julien Odoul, député RN de l’Yonne, a adressé une lettre au président de la Fédération française de judo, Stéphane Nomis, pour dénoncer l’attitude de la judoka française Doria Boursas. Lors des championnats d’Europe junior de judo à Bratislava, le 6 septembre, Boursas a refusé de serrer la main de son adversaire israélienne, Kerem Primo, à l’issue de leur combat.

Dans sa missive, Julien Odoul juge ce geste « délibéré » et « symbolique », le considérant comme un acte de mépris en totale contradiction avec les valeurs fondamentales du judo, qui reposent sur « le respect, la courtoisie et l’honneur ». Pour l’élu, ce refus ternit l’image de la France sur la scène internationale et intervient dans un contexte marqué par une inquiétante montée de l’antisémitisme depuis les attaques du 7 octobre 2023.

Julien Odoul souligne que « laisser passer ce type de dérives reviendrait à cautionner l’instrumentalisation politique du sport ». Il demande donc solennellement à la Fédération française de judo de prendre des sanctions disciplinaires proportionnées à la gravité de ce geste, afin de rappeler l’importance de l’éthique dans la discipline. Sur les réseaux sociaux, l’élu a également réaffirmé sa position, estimant que ce refus de poignée de main « salit l’image de la France ». L’affaire a suscité de nombreuses réactions et relance le débat sur le respect des règles sportives face aux tensions géopolitiques.