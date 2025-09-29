Julien Odoul (RN) saisit la justice contre Thomas Portes (LFI) pour "apologie du terrorisme"

Le député du Rassemblement national Julien Odoul a annoncé, lundi 29 septembre, avoir saisi la justice après des déclarations de Thomas Portes (LFI). Dans une lettre adressée à la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, l’élu de l’Yonne invoque l’article 40 du Code de procédure pénale, estimant que les propos relayés par le député insoumis pourraient relever de l’apologie du terrorisme.

Le 26 septembre, Thomas Portes avait publié sur le réseau X un message relatant sa visite au camp palestinien de Mar Elias au Liban. Il y affirmait avoir rencontré des représentants du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et du Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP). Le FPLP est inscrit sur la liste européenne des organisations terroristes.

Le député insoumis a notamment cité Marwan Abdel-Al, membre du bureau politique du FPLP, évoquant « la résistance » comme seul moyen d’obtenir un État palestinien et accusant Israël et les États-Unis de vouloir « la reddition » des Palestiniens. Pour Julien Odoul, relayer ces propos sans mise à distance revient à « justifier des actions violentes » et constitue une infraction au regard de l’article 421-2-5 du Code pénal. Dans un message publié sur X, l’élu RN a dénoncé « la promotion d’une organisation terroriste » par un député de la République. Il appelle désormais la justice à se prononcer sur ce qu’il qualifie d’« apologie du terrorisme ».