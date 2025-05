Julien Odoul s'en prend à LFI et au bloc central sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale

Dans une intervention à l'Assemblée nationale ce mercredi, Julien Odoul, député du Rassemblement National, a lancé une charge frontale contre La France Insoumise (LFI) et contre le "bloc central" qu'il accuse de complaisance face à l'antisémitisme.

Le parlementaire a débuté son allocution par une accusation directe envers ses collègues : "Vous avez laissé rentrer la bête immonde, vous l'avez nourrie à coup de subventions, vous l'avez nourrie par clientélisme, vous l'avez flattée au moment des élections."

Dans son discours, Julien Odoul a désigné LFI comme "la pire menace politique pour nos compatriotes de confession juive", citant notamment Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon, qu'il qualifie d'antisémites. Il a également accusé le mouvement d'encourager "les blocages", "l'exhibition de drapeaux palestiniens" et "les insultes" dans les universités françaises. Mais le député ne s'est pas arrêté là. Il a également pointé du doigt la responsabilité de la majorité présidentielle et du gouvernement, leur reprochant d'avoir fait "la courte échelle" à l'extrême gauche lors des élections législatives. Il a directement mis en cause le président de la République, lui reprochant d'avoir "parlé de la barbarie de l'État d'Israël" et "refusé de marcher contre l'antisémitisme".

Cette intervention s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes autour des manifestations pro-palestiniennes dans les universités françaises, que Julien Odoul présente comme des foyers d'antisémitisme, affirmant que "91% des étudiants juifs se sentent agressés dans les universités françaises".