L'ambassadeur de France en Israël alerte sur la montée de l'antisémitisme dans l'Hexagone

Lors d'une interview accordée mardi matin à la radio de l'armée israélienne Galei Tsahal, l'ambassadeur de France en Israël, Frédéric Journès, a livré un diagnostic alarmant sur la situation de l'antisémitisme en France. Interrogé sur la sécurité des juifs et des Israéliens dans l'Hexagone, il a déclaré sans détour : "Ce que je vois en France et ailleurs dans le monde est épouvantable. La situation actuelle est très grave et je ne la minimise pas."

L'ambassadeur a évoqué un incident particulièrement choquant qui illustre l'ampleur du phénomène : "J'ai vu des individus terrifiants couper les oliviers plantés en mémoire du jeune juif Ilan Halimi, assassiné par des monstres. Il y a des images terribles en France et dans d'autres pays occidentaux, il nous faudra des décennies pour revenir à notre situation antérieure."

Cette déclaration fait écho aux nombreux actes antisémites recensés ces derniers mois en France, témoignant d'une dégradation préoccupante du climat social.

Frédéric Journès attribue directement cette recrudescence au conflit à Gaza : "La situation est très préoccupante, la guerre à Gaza l'a alimentée et a permis aux vrais antisémites d'utiliser les condamnations de la guerre comme prétexte pour créer une vague d'antisémitisme. Cela donne un prétexte pour utiliser cet antisémitisme qui existe partout."

Face à cette escalade, les autorités françaises ont intensifié leurs efforts de protection. "Nous prenons des mesures, augmentons les forces de police, sécurisons les synagogues, les magasins casher et les centres communautaires", a précisé l'ambassadeur. Le gouvernement envisage également un durcissement des sanctions judiciaires et le développement de programmes éducatifs spécifiques.

Un événement récent a particulièrement marqué l'opinion publique française : un Marocain de 47 ans, en situation légale, a été arrêté après avoir été filmé allumant sa cigarette à la flamme éternelle sous l'Arc de Triomphe. Cette profanation de l'un des monuments les plus sacrés de la République, immortalisée dans une vidéo virale, a provoqué un tollé national et souligné les tensions croissantes autour des questions d'intégration et de respect des symboles républicains.