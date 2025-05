"L'antisémitisme de gauche n'a rien de nouveau" : Clément Weill-Raynal dénonce les "racines rouges" de la haine anti-juive

Le journaliste Clément Weill-Raynal était l'invité jeudi soir du "Débrief" sur i24NEWS pour présenter son ouvrage sur l'antisémitisme historique de la gauche française, un phénomène qu'il qualifie de "virus mutant".

"L'antisémitisme, notamment en France, est un virus mutant à chaque époque", explique Clément Weill-Raynal. "On prend les valeurs du moment, les idées à la mode qui vont permettre de surfer sur la haine des Juifs. Aujourd'hui c'est Israël avec des appels à sa disparition."

Le journaliste démonte l'idée d'un "nouvel antisémitisme" en remontant aux années 1950-60, rappelant les procès de Moscou où Rudolf Slánský et onze autres cadres communistes juifs furent pendus, ou encore le "complot des blouses blanches" accusant des médecins juifs d'avoir voulu empoisonner Staline.

M. Weill-Raynal pointe particulièrement la responsabilité de la presse communiste française : "L'Humanité elle-même, dans ses éditos, stigmatisait sans cesse le caractère juif des accusés. On disait 'le juif Slansky, le bourgeois juif Slansky qui ne mérite que la potence'." Selon lui, cette gauche "n'a jamais fait son mea culpa, n'a jamais dit 'sur ce terrain de l'antisémitisme, nous nous sommes trompés'".

La complaisance de la gauche "respectable"

L'auteur dénonce surtout la "faiblesse teintée de bienveillance et même de complaisance" de la gauche modérée envers l'extrême gauche. "À droite, on nous explique qu'elle est suspecte d'antisémitisme. Mais à gauche, il paraît qu'on est irréprochable, qu'on est immunisé", ironise-t-il. Cette "fascination pour la violence révolutionnaire" et cette perception de "pureté originelle" de l'extrême gauche expliquent, selon M. Weill-Raynal, pourquoi "on laisse passer et on s'installe dans le déni".

Le journaliste établit un parallèle historique inquiétant : "Quand on voit comment on a tendance à lâcher Israël, ça fait penser à la manière dont la Tchécoslovaquie a été lâchée par les démocraties parce qu'on pensait donner des gages au pouvoir hitlérien."