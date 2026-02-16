"L’antisémitisme est ancré dans notre pays", déclare Rachida Dati

Invitée lundi sur CNews, Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris, a affirmé que l’antisémitisme constitue un phénomène profondément enraciné en France, appelant à une réponse pénale ferme et sans ambiguïté.

Interrogée sur les propos d’Emmanuel Macron évoquant "la haine qui assassine" dans le pays, l’ancienne garde des Sceaux a défendu le chef de l’État face aux critiques lui reprochant de ne pas désigner explicitement certains courants politiques. "Il est président de la République, il s’appuie sur des faits", a-t-elle déclaré, soulignant que toute responsabilité politique éventuelle dans une affaire criminelle donnerait lieu à des poursuites judiciaires. Selon elle, le président doit se tenir "au-dessus des polémiques" et incarner l’unité nationale.

Rachida Dati a insisté sur la nécessité de combattre "toutes les formes de haine", qu’il s’agisse de racisme ou d’antisémitisme. Elle a toutefois regretté que la question de l’antisémitisme soit principalement abordée dans le débat public depuis le 7 octobre. "Il existe dans notre pays", a-t-elle affirmé, estimant qu’il est "ancré" dans la société française et que les événements récents ont contribué à le "désinhiber".

Pour la candidate, l’antisémitisme ne relève en aucun cas d’un débat d’idées, mais constitue un délit qui doit être poursuivi et sanctionné. Elle a rappelé son action lorsqu’elle était ministre de la Justice, affirmant avoir désigné dans chaque parquet de France un magistrat spécifiquement chargé de la lutte contre l’antisémitisme. Une démarche qu’elle présente comme la traduction d’une ligne claire : une réponse pénale "ferme et irrévocable" face à ce qu’elle qualifie de négation des principes fondamentaux de la République.