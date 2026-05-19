L’Assemblée nationale augmente les dépenses militaires françaises ce mardi

L’Assemblée nationale doit voter ce mardi la nouvelle trajectoire des dépenses militaires françaises pour la période 2024-2030. Le texte prévoit 36 milliards d’euros supplémentaires par rapport à la précédente loi de programmation militaire, pour atteindre 436 milliards d’euros d’investissements.

Cette actualisation doit porter le budget annuel des armées à 76,3 milliards d’euros en 2030, soit environ 2,5 % du PIB. La trajectoire devra toutefois être confirmée chaque année lors du vote du budget de l’État.

Le texte prévoit notamment 8,5 milliards d’euros supplémentaires pour les munitions, soit 26 milliards sur l’ensemble de la période, ainsi que 2 milliards d’euros de plus pour les drones. Il introduit aussi un nouvel « état d’alerte de sécurité nationale », permettant de déroger à certaines règles d’urbanisme, d’expropriation ou environnementales en cas de menace grave contre la Nation.

Autre mesure : certains opérateurs, dont les aéroports, pourraient utiliser des dispositifs de brouillage ou de neutralisation de drones, alors que les incursions non autorisées se multiplient dans les espaces aériens européens.

La ministre des Armées, Catherine Vautrin, défend une hausse « nécessaire » face aux leçons tirées de l’Ukraine et du Proche-Orient.