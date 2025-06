L'Assemblée nationale veut promouvoir Alfred Dreyfus au grade de général de brigade

L'Assemblée nationale examine lundi une proposition de loi visant à élever Alfred Dreyfus au grade de général de brigade à titre posthume. Le texte, adopté à l'unanimité par la commission de la défense mercredi 28 mai, a été déposé par Gabriel Attal et cosigné par les députés "Ensemble pour la République". La proposition contient un article unique : "La nation française élève, à titre posthume, Alfred Dreyfus au grade de général de brigade." Cette mesure vise à corriger une "erreur regrettable" survenue lors de la réintégration du capitaine en 1906.

"À la fin du XIXe siècle, le capitaine Alfred Dreyfus fut victime d'une injustice d'État, condamné pour trahison sur la base d'accusations forgées et alimentées par un antisémitisme virulent", rappelle l'exposé des motifs. Le texte souligne que "pendant près de cinq années, Alfred Dreyfus connut l'exil, la solitude et l'oubli sur l'île du Diable".

Le rapporteur Charles Sitzenstuhl explique que l'absence de "reconstitution de carrière complète" en 1906 résultait d'un "malentendu". Le commandant Targe, inspirateur de la loi d'époque, pensait que Dreyfus ne souhaitait pas poursuivre sa carrière militaire. "En honorant Alfred Dreyfus, nous réparons une injustice historique, nous saluons un engagement exemplaire, et nous réaffirmons l'honneur de la République", écrit Gabriel Attal. L'ancien Premier ministre ajoute que "la République doit sans cesse réaffirmer sa vigilance" face à l'antisémitisme.

Les débats ont pris une dimension encore plus politique avec l'intervention de Gabriel Amard (LFI), qui a pointé "les rangs du Rassemblement national où les propos et comportements antisémites foisonnent encore". Le député du Rhône a élargi son propos en appelant à lutter contre "l'antisémitisme, le racisme sous toutes ses formes, et donc désormais l'islamophobie", établissant un parallèle entre les discriminations d'hier et d'aujourd'hui.