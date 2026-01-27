L’Assemblée nationale vote en première lecture l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, dans la nuit de lundi à mardi, une proposition de loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Soutenu activement par le gouvernement, le texte a été salué par Emmanuel Macron comme "une étape majeure" pour la protection des adolescents.

Le cœur du dispositif repose sur une réécriture de l’article premier, via un amendement porté conjointement par le gouvernement et la rapporteure du texte, la députée Renaissance Laure Miller. Celui-ci prévoit que l’accès à un service de réseau social en ligne sera désormais interdit aux moins de 15 ans. Certaines exceptions sont toutefois prévues, notamment pour les plateformes à vocation éducative et les messageries privées interpersonnelles, comme WhatsApp.

Ce nouvel article a été adopté par 116 voix contre 23. Il a bénéficié d’un large soutien, allant du camp gouvernemental à l’alliance RN-UDR, en passant par les communistes, les élus Liot et une majorité d’écologistes. Les députés insoumis ont voté contre, tandis que les socialistes se sont majoritairement abstenus.

Le texte modifie également le cadre de l’usage du téléphone portable dans les lycées. Initialement, une interdiction totale était prévue à partir de septembre 2026. Les députés ont finalement opté pour une approche plus souple : les règlements intérieurs devront désormais préciser les conditions d’utilisation. À défaut, les téléphones seront interdits pendant les cours et dans les couloirs, mais autorisés dans des espaces dédiés de la cour.

Le gouvernement a engagé la procédure accélérée afin de hâter l’adoption définitive du texte. Celui-ci devrait être examiné au Sénat dans les prochaines semaines. La ministre du Numérique, Anne Le Hénanff, évoque une entrée en vigueur progressive, avec une interdiction applicable dès la rentrée 2026 pour les nouveaux comptes, et une vérification d’âge généralisée d’ici janvier 2027.

Si la loi est adoptée définitivement, la France deviendrait le deuxième pays au monde à instaurer une telle restriction, après l’Australie. Reste toutefois un obstacle majeur : la conformité du texte avec le droit européen, notamment le règlement sur les services numériques (DSA). Un enjeu crucial pour éviter qu’il ne subisse le même sort qu’une précédente loi votée en 2023, jamais appliquée faute de validation européenne.