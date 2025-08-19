L’Élysée dénonce une analyse "erronée et abjecte" de Benjamin Netanyahou

Articles recommandés -

L’Élysée a vivement réagi mardi soir à la lettre envoyée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au président de la République française, dévoilée au préalable par voie de presse. Dans ce courrier, le chef du gouvernement israélien établissait un lien entre la décision de la France de reconnaître l’État de Palestine dès septembre et la montée des violences antisémites sur le territoire français.

Dans un communiqué, la présidence française a qualifié cette analyse d’« erronée » et « abjecte », ajoutant qu’elle ne resterait « pas sans réponse ». L’Élysée précise que, conformément au protocole, le président de la République répondra par courrier officiel à son homologue israélien avant toute communication publique.

La présidence rappelle par ailleurs que la lutte contre l’antisémitisme demeure un engagement constant de la République. « Les violences contre la communauté juive sont inadmissibles », souligne le texte, rappelant que depuis 2017, et plus encore après les attentats du 7 octobre 2023, le chef de l’État a demandé à ses gouvernements successifs une fermeté absolue contre les auteurs d’actes antisémites. Tout en condamnant sans réserve ces violences, l’Élysée insiste sur la nécessité de maintenir la gravité et la responsabilité dans les échanges diplomatiques, et refuse tout amalgame ou manipulation politique. Enfin, la présidence réaffirme l’attachement de la France aux principes hérités des Lumières et de la Révolution. Dans ce cadre, elle rappelle que dès 2026, à l’occasion du 120e anniversaire de la reconnaissance de l’innocence du capitaine Dreyfus, la date du 12 juillet sera inscrite au calendrier des commémorations nationales, symbole du combat inlassable de la France contre l’antisémitisme.