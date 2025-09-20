L'Élysée prévient : "L'annexion de la Cisjordanie est une ligne rouge claire"

Articles recommandés -

La France a averti vendredi qu’une éventuelle annexion de la Judée-Samarie (Cisjordanie) par Israël constituerait « une ligne rouge claire », alors que plusieurs responsables israéliens brandissent cette menace en représailles à la reconnaissance d’un État palestinien par Paris et d’autres pays.

Lundi, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, dix pays annonceront officiellement leur reconnaissance de la Palestine, a indiqué l’Élysée. Outre la France, il s’agit de l’Andorre, de l’Australie, de la Belgique, du Canada, du Luxembourg, du Portugal, de Malte, du Royaume-Uni et de Saint-Marin. Emmanuel Macron prononcera un discours à 15h00 heure locale, lors d’une conférence qu’il coprésidera avec le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, qui devrait intervenir par visioconférence.

Israël s’oppose fermement à cette démarche, accusant la France et ses alliés de « récompenser le Hamas », responsable de l’attaque meurtrière du 7 octobre 2023. Des responsables israéliens ont même menacé Paris de représailles diplomatiques et d’une possible annexion de la Judée-Samarie (Cisjordanie). « Notre agenda est positif, c’est un effort de paix, pas une logique de représailles », a répliqué la présidence française. « L’annexion de la Cisjordanie serait la pire violation possible des résolutions de l’ONU et compromettrait gravement la solution à deux États », a insisté l’Élysée, soulignant qu’elle n’avait pas été confirmée à ce stade. La France affirme vouloir continuer à dialoguer avec ses partenaires, et notamment avec Israël, « un pays ami avec lequel nous avons une histoire et une amitié indiscutable », pour défendre sa démarche diplomatique.