L’eurodéputée LFI Emma Fourreau convoquée par la police judiciaire pour apologie du terrorisme

L’eurodéputée La France insoumise (LFI) Emma Fourreau a annoncé, mercredi 13 août sur la plateforme X, avoir été convoquée par la police judiciaire de Caen dans le cadre d’une enquête pour “apologie du terrorisme”. En cause : un message publié le 17 juillet dernier, dans lequel elle se réjouissait de la libération de Georges Ibrahim Abdallah.

"ENFIN ! Après 41 ans en prison, Georges Ibrahim Abdallah sera libéré le 25 juillet. Il était le plus vieux prisonnier politique [...] Que vive son combat, que vive la Palestine !", écrivait-elle alors.

Cette convocation a déclenché une vague de réactions dans les rangs insoumis. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé sur X “les grotesques clins d’œil gouvernementaux à Netanyahou” et accusé la majorité de réinventer “la police politique” en France. Il a rappelé qu’Emma Fourreau faisait partie de la flottille Handala, partie récemment vers Gaza avec deux députées LFI pour tenter de “briser le blocus israélien”.

Pour Emma Fourreau, cette procédure illustre une volonté de “criminaliser les voix pour la Palestine”, tout en assurant que “la mobilisation ne faiblira pas” et qu’elle ne se taira pas.

Georges Ibrahim Abdallah, terroriste libanais pro-palestinien, avait été condamné dans les années 1980 pour complicité dans les assassinats d’un diplomate américain et d’un diplomate israélien. Incarcéré en France depuis plus de 40 ans, il était libérable depuis 1999 mais ses multiples demandes avaient échoué.

Le 25 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a finalement ordonné sa libération, assortie de l’obligation de quitter le territoire français et de ne jamais y revenir. Accueilli à Beyrouth comme un héros par ses partisans, il a aussitôt déclaré : “La résistance doit se poursuivre et s’intensifier.”

Cette affaire relance le débat en France sur la frontière entre liberté d’expression et apologie d’actes considérés comme terroristes, dans un contexte politique marqué par de fortes tensions autour du conflit israélo-palestinien.