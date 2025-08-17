"L’Europe n’est plus une terre de paix" : Emmanuel Macron met en garde contre toute faiblesse face à la Russie

Articles recommandés -

Au lendemain du sommet de Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage, qui n’a débouché sur aucune avancée sur la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a livré ce dimanche un discours à l’issue de la réunion de la « coalition des volontaires ».

« L’Europe n’est plus une terre de paix. Si nous sommes faibles aujourd’hui, alors nous le paierons très cher demain », a averti le président français ce dimanche. Selon lui, l’agression russe contre l’Ukraine a bouleversé durablement l’ordre continental et impose une réponse ferme et coordonnée.

Macron a insisté sur la nécessité de parvenir à « une paix robuste, durable et respectueuse du droit international », rejetant toute solution qui reviendrait à entériner les conquêtes de Moscou. « Il n’y a qu’un État qui propose une paix qui serait une capitulation : la Russie », a-t-il déclaré, fustigeant les tentatives du Kremlin d’imposer un statu quo militaire sur le terrain. Réaffirmant le soutien total de la France et de l’Europe à Kiev, le président a appelé à maintenir l’unité face aux pressions russes et à ne céder à aucun compromis qui fragiliserait la sécurité collective. Cette prise de parole intervient alors que l’Ukraine s’apprête à être reçue à Washington par les principaux dirigeants européens, aux côtés du président américain Donald Trump, pour définir les contours d’éventuelles garanties de sécurité.