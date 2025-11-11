L’ex-compagne de Salah Abdeslam mise en examen pour projet d’attentat jihadiste

À deux jours des commémorations des attentats du 13 novembre 2015, l’ex-compagne de Salah Abdeslam, Maëva B., a été mise en examen et placée en détention provisoire pour deux affaires distinctes : la remise d’une clé USB à Abdeslam et un projet d’attentat jihadiste déjoué.

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a ouvert deux informations judiciaires. La première porte sur une clé USB contenant de la propagande djihadiste, que la jeune femme aurait remise à Salah Abdeslam lors d’un parloir à la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), où il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour les attaques du 13 novembre. Cette clé aurait été illégalement connectée à son ordinateur carcéral, déclenchant une enquête dès janvier dernier.

La seconde affaire concerne un projet d’attentat distinct, sans lien avec Abdeslam. Selon le Pnat, des discussions et recherches liées à une action violente ont été découvertes sur les supports numériques saisis au domicile de Maëva B. Trois personnes, dont elle, ont été mises en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et incarcérées lundi soir, a confirmé une source judiciaire.

Maëva B., décrite comme présentant une "radicalisation certaine" et une "fascination pour le jihad", aurait reconnu avoir acquis la clé USB et y avoir stocké du contenu de propagande avant de la faire remettre à son ancien compagnon. Le parquet souligne qu’elle n’entretenait plus de relation avec Abdeslam depuis avril dernier.

Placée en garde à vue pendant six jours, une durée exceptionnelle réservée aux affaires présentant un risque d’attentat imminent ou des impératifs de coopération internationale, la jeune femme est apparue brièvement devant la juge des libertés et de la détention (JLD) à Paris. Vêtue de noir, au visage pâle et aux longs cheveux bruns, elle a été placée en détention provisoire à l’issue de l’audience, tenue à huis clos. Son avocate n’a pas souhaité faire de commentaire.

Cette affaire, qui survient à la veille d’un nouveau moment de recueillement national pour les victimes du 13 novembre, rappelle la persistance du risque de radicalisation et la vigilance accrue des autorités face à toute tentative de résurgence de la mouvance jihadiste en France.