Dans une intervention sur i24NEWS, la sénatrice française Nathalie Goulet a sonné l'alarme sur l'utilisation stratégique de l'intelligence artificielle par les Frères musulmans. Cette mise en garde, formulée par l'élue centriste de l'Orne connue pour son engagement contre l'extrémisme et le financement du terrorisme, soulève des enjeux cruciaux pour les démocraties.

Une technologie au service de la désinformation

« L'intelligence artificielle n'est pas détournée, elle est utilisée », précise d'emblée la sénatrice, établissant ainsi une distinction importante. Il ne s'agit pas d'un détournement technique mais bien d'une exploitation délibérée des possibilités offertes par ces nouveaux outils. Pour illustrer l'ampleur du phénomène, Nathalie Goulet cite des chiffres vertigineux : « En 60 secondes, il y a à peu près 1 million de dollars dépensés, 2,5 millions d'images utilisées, 1 400 vidéos postées... » Dans ce déluge d'informations, l'IA agit comme un accélérateur sans précédent pour la diffusion de messages problématiques. « L'intelligence artificielle multiplie la rapidité avec laquelle se diffusent des messages de haine ou des messages tronqués », explique-t-elle, avant d'ajouter un constat inquiétant : « Peu importe qu'ils soient vrais ou faux, à partir du moment où ils sont diffusés. » Cette observation fait écho à une étude du MIT qu'elle mentionne, selon laquelle « les gens sont plus enclins à croire les fake news que la réalité ».

Une stratégie de déstabilisation des sociétés

D'après la sénatrice, l'organisation des Frères musulmans a parfaitement compris le potentiel de ces technologies et les utilise « pour diffuser des informations qui sont fausses, déstabiliser les sociétés ». Elle évoque à ce titre les récents événements en Jordanie comme exemple de cette stratégie à l'œuvre, tout en soulignant que la France n'est pas épargnée : « Ça continue ici aussi et ailleurs. »

L'expérience ChatGPT qui alerte

Mais le plus préoccupant reste l'expérience que Nathalie Goulet affirme avoir menée avec un professeur d'Abu Dhabi, le Dr Wael Saleh. « Vous tapez 'frères musulmans' sur ChatGPT, et ChatGPT va vous expliquer en gros que c'est les petits chanteurs à la croix de bois », expose-t-elle avec une ironie mordante. La sénatrice s'indigne de constater que l'IA présenterait cette organisation sous un jour favorable : « Ce ne sont pas des terroristes, ce ne sont pas des gens qui vont grignoter la société dans laquelle ils sont, ce sont des gens dont on dit que parfois ils ont des liens mais que ce n'est pas tout à fait vrai... »

« La réponse de ChatGPT sur qui sont les frères musulmans est juste ahurissante », s'alarme-t-elle, pointant du doigt ce qu'elle considère comme une forme d'édulcoration. Selon elle, l'outil devrait mentionner que l'organisation est « bannie dans plein de pays », qu'elle pratique « un islam politique » et qu'elle « utilise des financements multiples et variés ».

Des appels répétés à l'interdiction

Face à cette menace, Nathalie Goulet rappelle son engagement de longue date : « Je viens de faire un petit récapitulatif du nombre de fois où j'ai demandé l'interdiction des frères musulmans... c'est au moins 6 fois, au moins 2 fois par an. »

La sénatrice, qui a publié un ouvrage sur le sujet du financement du terrorisme, conclut son intervention par une formule choc qui résume sa pensée : l'intelligence artificielle « démultiplie la force de destruction massive de ces salopards ».

Un enjeu central pour nos démocraties

Cette intervention soulève des questions fondamentales sur la régulation de l'intelligence artificielle et son impact sur l'information. Comment s'assurer que ces technologies ne deviennent pas des vecteurs privilégiés de manipulation de l'opinion publique ? Comment lutter contre des stratégies d'influence qui exploitent la viralité et la crédibilité parfois accordée aux réponses générées par l'IA ? À l'heure où les tensions géopolitiques s'exacerbent et où la désinformation devient une arme à part entière, l'alerte lancée par Nathalie Goulet mérite une attention particulière, tant de la part des législateurs que des citoyens soucieux de préserver l'intégrité de l'espace informationnel.

À travers cette intervention, la sénatrice rappelle que la révolution technologique en cours n'est pas neutre et que ses effets sur notre tissu démocratique dépendront largement de notre capacité collective à en maîtriser les dérives potentielles.