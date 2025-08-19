L’imam Hassen Chalghoumi porte plainte contre Rima Hassan pour incitation à la violence

Articles recommandés -

Après une série d’attaques sur X, l’imam Hassen Chalghoumi a annoncé, par la voix de son avocat David-Olivier Kaminski, avoir déposé plainte contre l’élue insoumise pour incitation à la violence. "Les propos de Rima Hassan sont d’une gravité exceptionnelle : soit la démocratie est forte et elle sera poursuivie, soit elle est faible et tout lui sera permis", a déclaré l’avocat lundi sur i24NEWS.

L’annonce de cette plainte n’a pas fait taire l’eurodéputée, qui a aussitôt réagi en publiant un émoji horloge sur X, laissant entendre que le temps de l’imam Chalgoumi est compté. Elle a également mis en avant le rôle de David-Olivier Kaminski au sein du bureau exécutif du CRIF, en insinuant un conflit d’intérêts.

https://x.com/i/web/status/1957527589540786369 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les passes d’armes entre l’élue et l’imam n’en sont pas à leur premier épisode. En mars dernier, Chalghoumi avait déjà demandé sur Radio J que Rima Hassan soit déchue de sa nationalité française, après que celle-ci avait qualifié l’attaque du 7 octobre menée par le Hamas en Israël "d’action légitime du point de vue du droit international".

Les dernières attaques de l’eurodéputée ont provoqué une série de réactions dans la sphère politique et médiatique. Ariel Goldmann, président du Fonds social juif unifié (FSJU), a parlé d’"une véritable fatwa lancée par Rima Hassan". L’avocat et vice-président de la région Normandie, Jonas Haddad, a pour sa part qualifié l’élue de "mafieuse". Ou encore l’activiste Jérémy Benhaïm qui a exprimé sur X son "soutien total" à Chalghoumi, dénonçant lui aussi des déclarations "d’une gravité exceptionnelle".

https://x.com/i/web/status/1957565197272403972 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ce nouvel épisode illustre la tension croissante autour de Rima Hassan, dont les prises de position violemment anti-israéliennes suscitent depuis plusieurs mois de vives polémiques. La plainte déposée par l’imam Chalghoumi pourrait désormais donner une tournure judiciaire à cette confrontation politique et médiatique.