"L’offensive militaire sur Gaza que prépare Israël ne peut conduire qu’à un véritable désastre" (Emmanuel Macron)

Articles recommandés -

Emmanuel Macron a livré, mercredi, un message sur la plateforme X à l’issue de ses entretiens avec le roi de Jordanie Abdallah II et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Le chef de l’État français a exprimé une inquiétude commune avec ses homologues arabes : l’offensive militaire qu’Israël prépare contre Gaza ne pourrait, selon eux, « conduire qu’à un véritable désastre pour les deux peuples et entraîner la région dans une guerre permanente ».

https://x.com/i/web/status/1958142881278882078 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le président français a détaillé la feuille de route qu’il considère comme la seule capable de mettre fin au conflit. Elle repose sur un cessez-le-feu permanent à Gaza, la libération de tous les otages, l’acheminement massif d’aide humanitaire aux civils palestiniens, mais aussi sur le désarmement du Hamas et le renforcement de l’Autorité palestinienne dans le territoire.

Pour concrétiser ces objectifs, Emmanuel Macron plaide pour une mission internationale de stabilisation et une solution politique durable répondant aux aspirations des deux peuples. Dans cette perspective, il a annoncé que la France co-présidera en septembre, à New York, une conférence sur la solution à deux États, aux côtés de l’Arabie saoudite.

« Non à la guerre, oui à la paix et à la sécurité pour tous », a conclu le président français, qui veut faire de cette initiative une voie crédible pour les familles des otages, pour les Israéliens et pour les Palestiniens.