L'université de Lille annule la conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan sur la Palestine

L'université de Lille a annoncé l'annulation de la conférence sur la Palestine des insoumis Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, prévue ce jeudi 18 avril, estimant que "les conditions ne sont plus réunies pour garantir la sérénité des débats". Cette décision fait suite à "la pression exercée sur l'autonomie pédagogique et scientifique des établissements d'enseignement supérieur", selon le communiqué de l'université.

Organisée à l'initiative d'une association étudiante pro-Palestine, la conférence avait suscité la controverse en raison du logo de l'association figurant un territoire englobant Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Des élus LR, RN et Renaissance réclamaient son annulation, à l'instar de Xavier Bertrand (LR), qui déclarait : "Nous ne pouvons tolérer, dans une université française, une telle conférence de La France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan qui, à travers le logo 'Libre Palestine', nient l'existence de l'État d'Israël".

La France insoumise a réagi en dénonçant "l'instrumentalisation de cette conférence par des partisans du soutien inconditionnel au gouvernement Nentayahou" et en regrettant que l'université de Lille "se montre incapable de résister aux pressions qui s'attaquent à la liberté d'expression, mettent à mal les libertés universitaires et académiques et visent à faire taire les voix de la paix au Proche Orient". Le parti a annoncé que la conférence serait maintenue à Lille, mais dans un autre lieu.