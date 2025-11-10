La cour d’appel de Paris ordonne la remise en liberté de Nicolas Sarkozy

La cour d’appel de Paris s'est prononcé ce lundi sur la demande de mise en liberté déposée par les avocats de Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis trois semaines à la prison de la Santé et a ordonné sa libération. L’ancien président, condamné dans l’affaire des financements libyens, faisait appel du jugement rendu fin septembre et restait, à ce stade, présumé innocent. L'ancien chef de l'État, placé sous contrôle judiciaire, a pour interdiction d'entrer en contact avec le garde des Sceaux Gérald Darmanin.

L’audience, qui a débutée à 9h30, s'est déroulé en visioconférence, l’ex-chef de l’État n’ayant pas été extrait de sa cellule. La décision pourrait être rendue dans la journée. En cas d’avis favorable, Nicolas Sarkozy pourrait quitter la prison dès ce soir, selon une source judiciaire.

Le 25 septembre, le tribunal correctionnel de Paris l’avait condamné à cinq ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, l’estimant coupable d’avoir laissé plusieurs proches solliciter un financement occulte auprès du régime de Mouammar Kadhafi pour sa campagne présidentielle de 2007. Mais c’est surtout l’exécution provisoire de la peine (ordonnant son incarcération immédiate) qui avait provoqué un séisme politique et judiciaire.

Pour les juges, cette détention se justifiait par la gravité exceptionnelle des faits. Les avocats de l’ancien président, eux, dénoncent une décision motivée par « la haine » et affirment qu’aucune raison objective ne justifie un maintien en détention.

L’examen de la demande de libération repose désormais sur les critères de la détention provisoire, définis par l’article 144 du code de procédure pénale. Celle-ci ne peut être maintenue que si elle constitue l’« unique moyen » de préserver les preuves, d’empêcher une concertation entre protagonistes, de prévenir une fuite ou une récidive, ou encore d’assurer la sécurité du détenu.

À défaut, Nicolas Sarkozy pourrait être libéré sous contrôle judiciaire, voire assigné à résidence avec un bracelet électronique.