La Courneuve : le drapeau palestinien hissé sur la mairie, défi assumé à la loi Yadan

Le maire LFI de La Courneuve, Aly Diouara, est passé à l’acte. Comme annoncé, le drapeau palestinien a été hissé ce jeudi matin sur la façade de l’hôtel de ville, en opposition directe à la proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan, actuellement examinée à l’Assemblée nationale.

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L’information a été confirmée sur les réseaux sociaux par Mohamed Awad, qui a publié : « Ce matin nous avons hissé le drapeau de la Palestine sur la mairie de La Courneuve », accompagnant son message d’une prise de position politique tranchée.

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Ce geste, qualifié de « symbolique » par la municipalité, s’inscrit dans une contestation plus large de ce texte visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme. Les opposants dénoncent une menace pour la liberté d’expression, estimant que certaines dispositions pourraient conduire à assimiler antisionisme et antisémitisme.

La mobilisation dépasse le cadre local. Une pétition ayant recueilli plus de 700 000 signatures a été déposée sur la plateforme de l’Assemblée nationale, bien qu’elle ait été classée sans suite par la commission des Lois, suscitant l’indignation d’une partie de la gauche qui y voit un « déni démocratique ».

Parallèlement, La France Insoumise a appelé à manifester devant l’Assemblée et défend une motion de rejet du texte. En face, la ministre Aurore Bergé assure que la loi ne remet pas en cause la liberté de critiquer la politique israélienne, y compris celle du gouvernement de Benjamin Netanyahou.