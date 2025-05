La fille de Raquel Garrido et Alexis Corbière jugée pour des messages antisémites : le parquet requiert six mois avec sursis

Le parquet de Paris a requis mercredi six mois d'emprisonnement avec sursis contre Inès Corbière, fille des personnalités politiques Alexis Corbière et Raquel Garrido, pour des propos antisémites qu'elle nie formellement avoir tenus. Le tribunal rendra sa décision le 8 juillet prochain.

La jeune femme de 22 ans comparaissait devant le tribunal correctionnel de Paris pour "apologie du terrorisme" et "provocation publique et directe non suivie d'effet de commettre des atteintes volontaires à la vie". Au cœur de l'affaire : des messages publiés sur le réseau social X en réaction à une vidéo d'otages israéliens capturés lors des attaques du Hamas le 7 octobre 2023.

Les commentaires incriminés, particulièrement choquants, déclaraient notamment : "Qui se chauffe pour aller casser du sioniste là ?" et "Alors j'ai peut-être pas d'âme mais ils me font pas du tout de peine, je les trouve même plutôt chiants, surtout les gosses". Ces propos auraient été publiés depuis le compte personnel d'Inès Corbière.

La défense, représentée par Me Xavier Sauvignet, conteste vigoureusement l'authenticité de ces messages. L'avocat a présenté un élément technique majeur : selon la plateforme X, aucune connexion n'aurait été enregistrée sur le compte de sa cliente avant 10h00 le jour des faits, alors que les messages litigieux ont été postés à 6h41. "Ces messages sont des faux", a-t-il affirmé en plaidant la relaxe.

Les parties civiles, dont l'Organisation juive européenne et l'Observatoire juif de France, considèrent au contraire que le refus d'Inès Corbière de communiquer le code de son téléphone aux enquêteurs durant sa garde à vue constitue un indice de culpabilité.

Pour la procureure, "les commentaires accompagnant la vidéo font passer des actes terroristes pour des faits anodins", justifiant ainsi les poursuites engagées.

Présent à l'audience pour soutenir sa fille, le député Alexis Corbière, ex-membre de La France Insoumise, a dénoncé "une machination" politique visant à l'atteindre lui et sa compagne Raquel Garrido, elle aussi ancienne députée LFI. "Ma fille est la victime collatérale d'une affaire qui la dépasse", a-t-il déclaré à la barre.