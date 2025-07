La fille du couple Alexis Corbière et Raquel Garrido condamnée à trois mois de prison avec sursis pour propos antisémites

Articles recommandés -

Inès Corbière, fille d’Alexis Corbière et Raquel Garrido, a été condamnée mardi à trois mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris pour « provocation publique à commettre des atteintes volontaires à la vie » en raison de l’appartenance ethnique ou religieuse. Poursuivie après des messages publiés sur X le 9 octobre 2023, accompagnant une vidéo d’une famille israélienne prise en otage par le Hamas, elle aurait écrit : « Qui se chauffe pour aller casser du sioniste ? » et qualifié les victimes de « chiantes ». Inès Corbière a nié être l’auteure, dénonçant des « faux messages » via son avocat, Me Xavier Sauvignet, qui a relevé l’absence de connexion sur son compte X avant 10h ce jour-là. Relaxée pour apologie du terrorisme, elle a vu la peine requise (six mois avec sursis) réduite.

Une autre vidéo de 2020, publiée par Damien Rieu, proche d’Éric Zemmour, la montrait déclarant : « Je suis antisémite, je m’en fous. » Inès Corbière a reconnu ces propos, exprimant des regrets. Alexis Corbière a dénoncé une « machination » politique ciblant sa famille. Les parties civiles, dont l’OJE, ont insisté sur sa responsabilité, pointant son refus de fournir le code de son téléphone. Ce verdict, dans un contexte de tensions post-7 octobre, soulève des débats sur l’antisémitisme et les luttes politiques.