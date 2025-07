La France coprésidera une conférence de l'ONU sur la solution à deux États à New York fin juillet

Articles recommandés -

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé que Paris coprésidera, aux côtés d'autres partenaires internationaux, une conférence sur la solution à deux États les 28 et 29 juillet prochains à New York, sous l’égide des Nations Unies.

Cette initiative vise à préparer les conditions en vue d’une reconnaissance de l’État de Palestine par la communauté internationale. "La France participera à cette conférence avec pour objectif clair de faire avancer concrètement la solution à deux États, seule voie crédible vers une paix durable entre Israéliens et Palestiniens", a déclaré M. Barrot.

La réunion s’inscrit dans un contexte particulièrement tendu au Proche-Orient, alors que la guerre à Gaza se poursuit depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, et que les tensions s'intensifient également en Judée-Samarie. Face à une impasse politique persistante et à une situation humanitaire compliquée, plusieurs pays européens ont récemment reconnu l’État de Palestine, notamment l’Espagne, l’Irlande et la Norvège, accentuant la pression sur Israël et ses alliés.

https://x.com/i/web/status/1945077378318774353 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La France, pour sa part, n’a pas encore franchi ce pas mais réaffirme régulièrement son attachement à une paix négociée fondée sur la coexistence de deux États, vivant côte à côte en paix et en sécurité. En coprésidant cette conférence, elle entend jouer un rôle moteur dans la mobilisation diplomatique pour faire émerger un cadre politique renouvelé, soutenu par les Nations Unies et une large coalition internationale.

L’événement prévu à New York devrait rassembler des représentants de nombreux pays, des diplomates, des organisations internationales et des acteurs de la société civile. Cette conférence est dores et déjà critiquée par Israël et ses alliés, une reconnaissance d'un Etat palestinien alors que des otages israéliens sont retenus depuis près de deux ans dans la bande de Gaza, étant perçue comme une récompense pour les actes terroristes du Hamas.