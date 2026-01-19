La France décline l’invitation au "Conseil de paix" proposé par Donald Trump

La France a fait savoir qu’elle ne donnerait pas suite, « à ce stade », à l’invitation américaine visant à rejoindre le « Conseil de paix » voulu par Donald Trump, a indiqué lundi l’entourage du président Emmanuel Macron. Cette nouvelle instance internationale, proposée par Washington à plusieurs pays alliés, devait initialement se concentrer sur la situation à Gaza.

Selon le Quai d’Orsay, la charte transmise par les États-Unis « dépasse le seul cadre de Gaza » et soulève « des questions majeures », notamment sur le respect des principes fondateurs et de la structure des Nations unies. La diplomatie française a rappelé son attachement à la Charte de l’ONU, qu’elle considère comme « la clé de voûte d’un multilatéralisme efficace », fondé sur le droit international, l’égalité souveraine des États et le règlement pacifique des différends.

Dans une déclaration officielle, le ministère français des Affaires étrangères a précisé qu’il examinait encore le contenu du texte « en lien avec ses partenaires proches », tout en soulignant que le projet allait bien au-delà des attentes initiales. La France, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, s’est montrée particulièrement sensible à ce qu’elle perçoit comme une remise en cause implicite du système multilatéral existant.

Le projet de charte, long de huit pages, critique en effet les « approches et institutions qui ont trop souvent échoué », une allusion transparente aux Nations unies, et plaide pour une organisation internationale « plus agile et plus efficace ». Il confère par ailleurs des pouvoirs étendus au président du Conseil de paix, un rôle dévolu à Donald Trump, notamment pour inviter ou révoquer les États membres.

Outre la France, une quinzaine de pays — dont l’Italie, le Canada et l’Argentine — ont été sollicités pour rejoindre cette instance. Le texte prévoit enfin que les États versant plus d’un milliard de dollars dès la première année bénéficieraient d’un mandat prolongé, un point qui suscite également des interrogations dans plusieurs capitales européennes.