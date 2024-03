La France demande l'aide de policiers et de militaires étrangers pour assurer la sécurité des Jeux olympiques de Paris

La France a demandé à 46 pays s'ils étaient prêts à fournir plus de 2 000 policiers pour assurer la sécurité des Jeux olympiques de Paris cet été. Le ministère de l'intérieur a déclaré vendredi que la demande d'assistance étrangère en matière de sécurité avait été faite en janvier et qu'elle portait sur près de 2 185 agents.

Ces forces vives contribueront à la sécurité des Jeux et à "l'expérience des spectateurs", ainsi que pour "renforcer la coopération internationale", a déclaré le ministère.

"Il s'agit d'une approche classique des pays hôtes pour l'organisation de grands événements internationaux", a ajouté le ministère, en rappelant que la France a envoyé 200 de ses gendarmes à la Coupe du monde de football au Qatar en 2022 et qu'elle a également accueilli 160 officiers pour la Coupe du monde de rugby qu'elle a accueillie l'année dernière. Par ailleurs, le ministère français de la défense a également demandé à des pays étrangers de lui fournir un "petit nombre" de militaires susceptibles de participer à des tâches "très spécifiques" lors des Jeux, notamment des équipes de chiens renifleurs, a déclaré le colonel Pierre Gaudillière, porte-parole de l'état-major de l'armée de terre. Le ministre polonais de la Défense a déclaré que son pays enverrait des soldats. La délégation des forces armées polonaises comprendra des maîtres-chiens et "son objectif principal sera d'entreprendre des activités liées à la détection d'explosifs et à la lutte contre les phénomènes terroristes", a indiqué le ministre, Władysław Kosiniak-Kamysz, sur le réseau social X. La sécurité est le plus grand défi pour les organisateurs des Jeux de Paris dans une ville qui a été frappée à plusieurs reprises par des attaques terroristes perpétrées par des extrémistes islamiques. L'Hexagone attend jusqu'à 15 millions de visiteurs pour les Jeux qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août. Les préoccupations en matière de sécurité sont particulièrement élevées pour la cérémonie d'ouverture, qui se déroulera sur la Seine et sera suivie par une foule immense depuis les berges.

Le gouvernement français a porté son niveau d'alerte au plus haut après l'attentat perpétré récemment dans une salle de concert russe et revendiqué par Daesh.

Le Premier ministre français, Gabriel Attal, a annoncé cette décision dans un message sur X, expliquant que les autorités "prennent en compte la revendication par Daesh de l'attentat (de Moscou) et les menaces qui pèsent sur notre pays"″.