La France envisage d'ouvrir une ambassade dans les territoires de l'Autorité palestinienne

La France étudie l'ouverture d'une ambassade dans les territoires de l'Autorité palestinienne suite à sa reconnaissance prochaine d'un État palestinien, a révélé jeudi à N12 Ofer Bronchtein, conseiller de Macron pour le Moyen-Orient. Cette démarche diplomatique majeure donnerait une substance concrète à la reconnaissance française, l'ambassade étant probablement implantée à Ramallah.

Selon Bronchtein, l'établissement d'une ambassade palestinienne à Paris et d'une ambassade française en territoire palestinien constitue une suite logique de la reconnaissance d'un État palestinien. Il soutient qu'un État palestinien stable représente un intérêt israélien, affirmant que le 7 octobre "ne se serait pas produit s'il y avait eu un État palestinien", la stabilité d'un tel État ayant pu prévenir cette tragédie.

Cette initiative intervient dans un contexte de tensions diplomatiques exacerbées entre Paris et Jérusalem. L'escalade a culminé avec un échange de lettres publiques entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou, marqué par des accusations réciproques.

La semaine dernière, Netanyahou a établi un lien entre la montée de l'antisémitisme en France et les positions politiques de Paris : "Depuis vos déclarations publiques attaquant Israël et signalant une reconnaissance d'un État palestinien, l'antisémitisme s'est intensifié", a écrit le Premier ministre israélien, accusant l'appel français à un État palestinien d'alimenter "le feu antisémite" et d'encourager ceux qui menacent les juifs de France.

Macron a répliqué dans une lettre publique, présentant les mesures prises contre l'antisémitisme : "La lutte contre l'antisémitisme ne peut servir d'outil politique et ne doit pas constituer un motif de discord entre Israël et la France." Le président français a reconnu leurs "profondes divergences" tout en soulignant "l'amitié profonde" franco-israélienne.

Macron maintient qu'un État palestinien constitue "la seule voie pour éliminer réellement le Hamas" et représente un intérêt israélien évident. Il a conclu sa lettre par un appel ferme à Netanyahou : "Je vous appelle à sortir du cycle meurtrier et illégal d'escalade d'une guerre perpétuelle à Gaza qui déshonore Israël."

Les experts s'accordent sur la portée de cette démarche. L'ancienne ambassadrice Yael German y voit un "coup de poing au visage" qui pourrait justifier le rappel de l'ambassadeur israélien en France. Cette initiative française s'inscrit dans la dégradation continue des relations bilatérales depuis le 7 octobre, transformant progressivement les rapports diplomatiques traditionnellement privilégiés entre les deux pays.