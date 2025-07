La France et l'Arabie saoudite accusent Israël d’entraver l’aide à Gaza

Articles recommandés -

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a reçu à Paris son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud, pour renforcer les liens bilatéraux, selon un communiqué du Quai d’Orsay. Les deux ministres ont discuté des crises régionales, réaffirmant leur engagement pour la paix au Moyen-Orient. Ils ont préparé la conférence de New York (28-30 juillet), co-présidée par la France et l’Arabie saoudite, pour promouvoir la solution à deux États, permettant une "coexistence pacifique" entre Israël et un futur État palestinien. Ils soutiennent les efforts des médiateurs égyptien, qatari et américain pour un cessez-le-feu durable à Gaza et la libération des otages.

Face à la crise humanitaire à Gaza, ils ont exigé qu’Israël cesse de bloquer l’acheminement de l’aide, en coordination avec l’ONU et les ONG. En Syrie, ils ont dénoncé les violences à Soueida, appelant au respect du cessez-le-feu du 19 juillet et à un dialogue pour l’unité syrienne, tout en réclamant justice pour les exactions contre les civils. Au Liban, ils ont appuyé les réformes et la souveraineté, saluant la FINUL. Sur l’Iran, ils ont prôné un encadrement strict de son programme nucléaire.